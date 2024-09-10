Стало известно о рекордном подорожании китайских авто после повышения утильсбора

В России цены на китайские автомобили после повышения ставок утильсбора могут вырасти на 20%. Об этом сообщает autonews.ru со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.

«Удар по авторынку будет нанесен сильнейший. Мы прекрасно понимаем, что 300 тыс. дополнительных рублей на ходовые китайские машины — это минимум 10–20% их стоимости», — оценил перспективы подорожания автомобилей после повышения ставок утильсбора вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

До этого Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в правительство предложение отложить индексацию утилизационного сбора на машины на пять лет.

Увеличение утильсбора сопряжено с рядом серьезных рисков для отрасли, отмечает организация. В Ассоциации напомнили, что за последние 2,5 года «легковушки» в России подорожали в два раза. Ожидается, что столько же машины прибавят в цене к 2030 году. С учетом роста утильсбора покупку авто смогут позволить себе до 5-7% россиян, а продажи новых машин составят не более 600 тыс. шт., что «сделает неактуальным развитие новых производств запасных частей и автомобилей», подчеркивает РОАД.

С 1 октября размер утилизационного сбора в России может вырасти на 70-85%. В преддверии этого россияне бросились скупать легковушки. Спрос на них за июль взлетел на 42,4%. Всего за месяц было продано 136,2 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что Geely выведет на российский рынок новый кроссовер Cityray.