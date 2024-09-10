Разработчик Aurus отменил тендер на покупку бронеавтомобиля Mercedes-Benz

Российский институт НАМИ отменил закупку бронированного лимузина Mercedes-Benz. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«В институте написали, что отмена связана с технической ошибкой», — говорится в сообщении.

О том, что ФГУП «НАМИ», занимающееся в том числе разработкой автомобилей Aurus, планирует закупить бронированный Mercedes-Benz S680 Guard, стало известно в начале сентября 2024 года.

На новый бронированный Mercedes-Benz S-Class институт НАМИ готов был потратить 59 млн рублей. Среди оборудования автомобиля, перечисленного в закупочных документах, автоматическая система пожаротушения, бронирование по классу VR10, система экстренного снабжения свежим воздухом, подготовка для установки флагштоков, надувная подушка в ремне безопасности, а также сенсорный планшет медиасистемы MBUX и складные столики в задней части салона.

Защищенный броней Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic оснащается бензиновым битурбомотором V12 рабочим объемом 6 литров. Этот двигатель выдает 612 л.с. и 830 Нм крутящего момента. Таким автомобилем пользуется канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее сообщалось, что Geely выведет на российский рынок новый кроссовер Cityray.