Эксперты объяснили, для чего на российских дорогах нужна музыкальная разметка

Музыкальная разметка – это полезный инструмент для водителей, который поможет им не путаться при съезде на обочину, считает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. На привыкание к этому нововведению понадобится время, но в будущем россияне его оценят, заявил он в беседе с НСН.

Под музыкальной разметкой люди подразумевают те же шумовые полосы, что раньше, но теперь равномерный звук заменяют определенным циклом, объяснил Канаев. Это позволит водителям не путаться, так как если при съезде на обочину есть просто шумовая разметка, ее по ошибке можно принять за звуки в машине.

«Конечно, понадобится определенное время для того, чтобы водители привыкли к этому звуку. И желательно, чтобы все-таки эти звуки были какие-то узнаваемые, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы они были единообразными», — считает эксперт.

«Музыкальная шкатулка» под колесами авто не добавляет водителям осознанности, поэтому они могут начать специально съезжать, мешая тем самым остальным автовладельцам, добавил Канаев. Это грозит «недисциплинированностью», однако есть вероятность, что все подобные последствия продуманы, заключил он.

Напомним, госкомпания «Автодор» намерена внедрить в России «музыкальную разметку» на дорогах для оповещения водителей о смещении автомобиля к обочине с помощью звуковых сигналов. Такой подход эксперты назвали перспективным методом повышения безопасности дорожного движения.

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