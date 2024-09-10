Названа дата начала продаж самого дешевого автомобиля Avatr

В Китае продажи среднеразмерного кроссовера Avatr 07 начнутся 26 сентября. Об этом сообщает carnewschina.com. Это будет самый дешевый автомобиль в линейке бренда.

Внешне модель отличается узкими светодиодными фарами и фонарями, массивными бамперами, камерами вместо боковых зеркал. Кроме того, в оснащение машины входит панорамная крыша. В салоне основные материалы отделки — дерево и кожа. Также у автомобиля есть автопилот. Трехспицевый руль у Avatr 07 овальной формы.

Длина Avatr 07 составляет 4825 мм. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 338 л.с. Более мощной версии положена двухмоторная силовая установка суммарной отдачей 590 л.с. Также будет доступна гибридная версия с бензиновым двигателем и двумя электромоторами.

Ожидаемые цены — от 250 до 300 тыс. юаней (3,3–3,9 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что в России поступит в продажу гибридная версия седана Voyah Passion.

Гибридный седан отличается от обычного измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крышке багажника размещен «плавник». Внутри у Voyah Passion установлен 1,5-литровый турбомотор на 136 л.с., который заряжает тяговую батарею. Седан получил пару электромоторов на 177 и 217 л.с. Максимальная мощность — 530 л.с.

Ранее сообщалось, что Geely выведет на российский рынок новый кроссовер Cityray.