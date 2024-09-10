В России появится еще один китайский кроссовер

Китайская компания Geely в ближайшее время представит на российском рынке новый кроссовер под названием Cityray. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Geely Cityray относится к сегменту C-SUV и займет место в модельном ряду между Coolray и Atlas. Подробности об оснащении, ценах и комплектациях компания раскроет позже.

В Китае кроссовер Cityray продается под именем Atlas Cool.

До этого стало известно, что в России поступит в продажу гибридная версия седана Voyah Passion.

Гибридный седан отличается от обычного измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крышке багажника размещен «плавник». Внутри у Voyah Passion установлен 1,5-литровый турбомотор на 136 л.с., который заряжает тяговую батарею. Седан получил пару электромоторов на 177 и 217 л.с. Максимальная мощность — 530 л.с.

Ранее сообщалось, что в Китае представили новый Chery Tiggo 7 Plus, который появится в России.