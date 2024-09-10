Россиянам перечислили пять самых опасных звуков в автомобиле

Одним из самых опасных звуков в автомобиле является стук мотора (ДВС). Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Романа Тимашова.

«К опасным звукам в автомобиле можно отнести стук в ДВС на холодном и прогретом двигателе, вызванный износом коленчатого вала и поршневой группы. Если стук дополнительно сопровождается миганием сигнализатора низкого давления масла (красная лейка), автомобиль необходимо заглушить и вызвать эвакуатор» — сказал Тимашов.

Также опасным звуком считается вой трансмиссии, усиливающийся с набором скорости.

О полном износе тормозных накладок может говорить скрип и скрежет тормозных механизмов.

Щелчки в ходовой части при движении автомобиля с вывернутыми колесами говорят о разрушении шарнира равных угловых скоростей (ШРУС).

Сильный стук подвески при наезде на минимальное препятствие может свидетельствовать об износе шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора.

До этого директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова заявила, что расценки на техническое обслуживание легковых автомобилей в российских автосервисах к концу года вырастут до 10%.

По словам эксперта, на увеличение стоимости обслуживания автомобилей повлияет несколько причин. Среди них растущая реальная инфляция на товары и услуги, кадровый голод, требующий повышение заработных плат. Автосервисы поднимают стоимость норма-часа для клиентов, чтобы предложить более конкурентные зарплаты своим сотрудникам. Стоимость запчастей тоже играет не последнюю роль - цены на них традиционно зависят от валютного курса.

В компании отметили, что средний чек за обслуживание автомобилей по итогам первого полугодия 2024 года составил 9,6 тыс. рублей. В прошлом году он был на 31% ниже, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее россиянам назвали критичные для управления автомобилем неисправности.