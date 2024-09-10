В Великобритании представили суперкар, названный в честь советской подлодки

Британский производитель Ginetta показал серийную версию суперкара Akula, который был назван в честь советской субмарины «Акула». О новинке рассказали в пресс-службе компании.

Суперкар будут оснащать 6,4-литровым «атмосферником» V8 на 608 л.с. До «сотни» он позволяет разогнаться за 2,9 секунды. Покупателям станут доступны семиступенчатая роботизированная коробка передач или шестиступенчатая механическая.

Планируется выпуск 20 экземпляров Akula. Приобрести автомобили можно от £330 тыс. (свыше 39 млн рублей по курсу). Впервые прототип Akula показали еще в 2019 году, тогда стало известно и об ее названии.

«Акула» — серия советских и российских атомных стратегических подводных лодок третьего поколения.

До этого стало известно, что седан Ford Focus I поколения, забытый на стоянке дилера на 20 лет, был продан на аукционе за $7,9 тыс. (724 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

С 2002 по 2022 год седан простоял на парковке дилера, поскольку фирма-продавец прекратила работу. Машину нашли и выставили на аукцион. Пробег составляет 216 км. Автомобиль в удовлетворительном состоянии. На капоте большие вмятины из-за града, на передней панели есть потертости, а водительское сиденье прожгли сигаретой.

Ранее уникальный итальянский спорткар Ferrari F40 решили спустить с молотка.