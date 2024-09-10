Инженеры придумали, как исправить проблемы Lada

Студенты Тольяттинского государственного университета предложили доработать автомобили Lada. Об этом сообщает «Лада. Онлайн». Так, предотвратить износостойкость поверхности кулачков распредвала двигателей Lada поможет метод лазерной обработки.

«Требуется изготавливать распределительный вал из серого чугуна, что позволит с помощью лазера отбелить головки кулачков. Это повысит прочность детали, так как белый чугун отличается высокой твердостью, стойкостью к абразивному износу», — говорится в сообщении.

Кроме того, студенты предложили внедрить систему мониторинга состояния заряда аккумуляторной батареи, которая будет информировать водителя о ее неисправности, а также акриловые нити в подсветке интерьера автомобилей Lada.

До этого владельцы автомобилей Lada Vesta NG стали получать уведомления с просьбой посетить дилерский центр Lada для проверки автоматической трансмиссии. В частности специалисты автоцентра проверят уровень масла в китайском вариаторе. Если уровень масла ниже нормы, дилер должен будет снять поддон и проверить наличие стружки (игольчатой формы). В случае ее обнаружения вариатор будет заменен на новый.

Все работы будут проведены бесплатно для владельцев автомобилей. Сейчас вариатор на Lada Vesta предлагают только в связке с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал массовый выпуск Lada Vesta с важной системой безопасности.