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МВД разработало правила хранения и использования автомобильных аптечек

МВД разъяснило, как следует хранить и использовать автомобильные аптечки

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Виталий Аньков/РИА Новости

Министерство внутренних дел России подготовило проект приказа о требованиях к размещению, хранению и использованию автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом, ссылаясь на опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документ, сообщает газета «Известия».

В соответствии с проектом приказа автовладельцы должны размещать автомобильные аптечки в местах, которые обеспечивают беспрепятственный и быстрый доступ к ним. При этом аптечка не должна создавать помех в управлении транспортным средством.

Аптечку необходимо хранить в тех условиях, которые соответствуют условиям хранения находящихся в ней медицинских изделий. Владельцы автомобилей должны обеспечивать систематический контроль за комплектацией аптечек, их пополнением и сроками годности медицинских изделий.

После того, как истечет срок годности медицинских изделий, водитель обязан утилизировать их и заменить новыми. Также не допускается использование медицинских изделий, если нарушена их стерильность.

С 1 сентября в России в соответствии с приказом министерства здравоохранения изменились требования к комплектации автомобильной аптечки.

Ранее россиян предупредили о радикальных автоштрафах.

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