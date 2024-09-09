Стало известно, когда в России появится новая версия премиального Hongqi

Компания Hongqi запустит продажи обновленного кроссовера HS5 осенью. Об этом рассказали в пресс-службе компании. HS5 — это среднеразмерный премиальный кроссовер.

«Эту модель уже можно встретить в России, но пока она поступала в ограниченном количестве. Теперь же речь идет уже о полноценном, официальном выходе HS5 New на российский рынок, при этом все необходимые запасы запасных частей и расходных материалов для этой модели уже сформированы», — заявил исполнительный директор российского офиса марки Иван Савельев.

Новая версия будет продаваться за 5,39 млн или 5,99 млн рублей в зависимости от модификации. Автомобиль оснащен двухлитровым мотором на 245 л. с., восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Также новинка получила увеличенную решетку радиатора и другой набор опций.

До этого в России начались продажи новой базовой версии Jaecoo J7, которая лишилась части прежних опций.

Новая комплектация получила название Urban, ее можно приобрести за 2,75 млн рублей. Прежняя базовая версия Lifestyle была на 400 тыс. дороже. Новинка получила 1,6-литровый двигатель на 150 л. с. Остальные версии J7 выдают 186 л. с. В то же время автомобиль, как и раньше, разгоняется до 100 км/ч за 9,4 с. Также модель оснастили 7-ступенчатым «роботом».

Новая версия лишилась передних парктроников, системы камер кругового обзора, датчиков света и дождя, электрохромного зеркала заднего вида, электропривода и т.д.

Ранее в России продали рекордное количество машин.