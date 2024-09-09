Россиянам рассказали, что нужно заменить в автомобиле осенью

В осенний период водителям рекомендуется провести замену щеток дворников. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт НПК «Автоприбор» Алена Власова.

«Традиционно замену щеток стеклоочистителя проводят осенью — во время прохождения сезонного ТО. За летний период, даже при условии сухой погоды, они подвергаются серьезному износу из-за воздействия ультрафиолета и пыли, что снижает качество их работы», — заявила специалист.

Власова добавила, что осенью, когда световой день сокращается и начинается период обильных осадков, некорректная работа стеклоочистки снижает обзорность и угрожает безопасности движения. Среди признаков износа щеток — остатки воды и неочищенные участки на лобовом стекле, скрип и стук во время работы. Также они могут подвергаться деформации.

По словам специалиста, при выборе щеток надо следовать рекомендациям автопроизводителя.

«Не следует устанавливать щетки, превышающие стандартные размеры: при работе они могут задевать элементы кузова или друг друга. Также не стоит использовать щетки на сильно загрязненном лобовом стекле и пытаться стереть ими технические жидкости», — подытожила Власова.

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