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Стало известно о богатстве семьи Маслякова

SHOT: семья Александра Маслякова владеет дорогими иномарками и жильем

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Телеграм-канал Shot

Семья телеведущего Александра Маслякова владеет дорогими иномарками, жильем и несколькими компаниями, связанными с КВН. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Масляков-старший с женой проживали в загородном двухэтажном доме площадью 654 квадрата с бассейном, сауной, тренажерной комнатой и несколькими спальнями в подмосковном элитном посёлке Жуковка. Особняк семья приобрела в 2019 году почти за 380 млн рублей. Сейчас такой дом может стоить около 600 млн рублей», — говорится в публикации.

Также на Маслякова были записаны две квартиры в центре Москвы, которые расположены на Смоленской набережной и Малом Новопесковском переулке. Помимо этого, семья телеведущего владеет дорогим автопарком, состоящим из Maybach за 10 млн рублей, минивэна Kia и Range Rover. На всех машинах были номера с буквами КВН.

На данный момент владельцем ТТО «АМиК», занимающегося выпуском КВН, является Александр Масляков – младший. Также он числится совладельцем «КВН продакшн и ООО «Планета». Жена сына Маслякова владеет «Домом КВН» на Шереметьевской улице.

Масляков — советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист Чечни. Он вел передачу «Клуб веселых и находчивых» (КВН) с 1964 года.

В последние годы Масляков все реже принимал участие в играх КВН в качестве ведущего. Из-за коронавирусных ограничений артист некоторое время соблюдал карантин, после чего переболел ковидом. В играх высшей лиги КВН Маслякова в разное время заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. Последнего теперь решили утвердить в должности постоянного ведущего телеигры на 2024 год.

В апреле Mash сообщил, что в 2022 году после ковида у Маслякова диагностировали неоперабельную опухоль в легких. В последние месяцы своей жизни артист проходил поддерживающее лечение.

Ранее была названа дата похорон Маслякова.

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