В России впервые автомобили без водителя за рулем поедут по трассам

В сентябре в России собираются запустить движение беспилотных грузовиков с водителем на заднем сидении. Об этом рассказал замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов, пишет ТАСС.

«Сегодня уже перевезено свыше 330 тыс. кубометров груза и пройдено более 3 млн километров. Мы начинали с трех, сейчас на трассе перемещается 22 [беспилотника]. До конца года их будет 43. Но, что очень важно, что Михаилом Владимировичем Мишустиным подписано решение о продлении инициативы на ЦКАД и дальше от ЦКАД по М-12 до Казани», — заявил он.

Баканов добавил, что 23 сентября в рамках форума «Цифровая транспортация» будет дан старт движению этих же беспилотников.

До этого стало известно, что «КамАЗ» произведет 12 беспилотных машин к сентябрю 2024 года.

Беспилотные фуры сконструируют специально для следования по скоростной автомагистрали, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, М-11 «Нева». На трассе М-11 для работы беспилотников создана соответствующая инфраструктура, в том числе проработана математическая модель самой дороги.

В июне 2023 года беспилотные грузовые автомобили «КамАЗ» начали движение по трассе М-11 «Нева» из Санкт-Петербурга в Москву. Такие машины впервые в России появились на дороге общего пользования. Несмотря на автономное управление, в кабинах автомобилей находились водители.

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