Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» показал новый дизайн классической Lada Niva Legend, на которую установили светодиодные дневные ходовые огни. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что в «надфарниках» лампы накаливания заменили на светодиоды. Прежде они были желтого цвета, теперь они окрашены в белый цвет.

Появившиеся светодиоды установили в рамках второго этапа масштабной модернизации модели. Ожидается, что машина также получит электрический корректор фар. На третьем этапе у автомобиля появится новый мотор.

Первый этап модернизации Lada Niva был завершен в июле 2023 года.

До этого с территории «АвтоВАЗа» была вывезена партия новых автомобилей Renault Sandero российской сборки. Эта модель нового поколения должна была встать на конвейер российского завода в 2022 году.

Автовоз, загруженный машинами в камуфляжной пленке, удалось снять недалеко от завода очевидцу из Тольятти. Автомобили снабжены колесными дисками различного дизайна, что намекает на разные комплектации машин, которые планировалось собирать в России. Автомобили снабжены защитой колесных арок из неокрашенного пластика — эти детали характерны для версии Sandero Stepway с увеличенным дорожным просветом.

Ранее в Тольятти загорелся завод «АвтоВАЗ», пожар попал на видео.