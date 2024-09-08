В Тольятти загорелся завод «АвтоВАЗ» и попал на видео

В Тольятти загорелся завод «АвтоВАЗ». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Возгорание произошло на металлургическом производстве автогиганта, во 2 корпусе. Вспыхнула формовочная линия на площади 50 «квадратов»», — говорится в публикации.

По предварительным данным, пострадавших нет. На опубликованных кадрах видно сильное задымление.

До этого с территории «АвтоВАЗа» была вывезена партия новых автомобилей Renault Sandero российской сборки. Эта модель нового поколения должна была встать на конвейер российского завода в 2022 году.

Автовоз, загруженный машинами в камуфляжной пленке, удалось снять недалеко от завода очевидцу из Тольятти. Автомобили снабжены колесными дисками различного дизайна, что намекает на разные комплектации машин, которые планировалось собирать в России. Автомобили снабжены защитой колесных арок из неокрашенного пластика — эти детали характерны для версии Sandero Stepway с увеличенным дорожным просветом.

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