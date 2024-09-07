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Стало известно, сколько подержанных машин купили россияне в августе

В августе продажи подержанных машин в России упали на 10%

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Сергей Булкин/news.ru/Global Look Press

В августе 2024 года в России было продано 584,6 тыс. автомобилей с пробегом, сообщает «Автостат Инфо» со ссылкой на данные о перерегистрации машин.

Это на 10% меньше, чем в том же месяце 2023 года, когда в России было продано 647,1 тыс. подержанных автомобилей. За восемь месяцев продажи подержанных машин в России упали на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по август 2024 года в России реализовано 4,1 млн подержанных машин, годом ранее — 4,4 млн машин.

По сравнению с июлем 2024 года в августе продажи машин с пробегом выросли на 2,5% (в июле в России перерегистрировали 570,2 тыс. машин).

В августе россияне купили больше всего подержанных Lada — 141,1 тыс. машин. На втором месте японская Toyota (58,7 тыс. машин). За ними следуют Kia, Hyundai, Nissan и Volkswagen.

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