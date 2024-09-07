Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько стоили машиноместа на сгоревшей парковке в Одинцово

Shot: места на сгоревшей парковке в Одинцово стоили 5-6 тыс. рублей в месяц

close
Фотография предоставлена очевидцем Петром

Машиноместа на сгоревшей многоуровневой парковке в Одинцово сдавались автовладельцам за 5-6 тыс. рублей в месяц, сообщает Life со ссылкой на Shot.

В такую сумму оценивались машиноместа на нижних этажах здания, которые в наибольшей степени пострадали от огня. На верхнем открытом уровне машиноместо можно было снять за 3 тыс. рублей в месяц. Машины, которые стояли там, не выгорели полностью. Владелец стоянки не продавал места, а только сдавал их в аренду.

По предварительной информации, на парковке в субботу вели замену асфальта, рабочие использовали газовую горелку и битум. Он загорелся, и огонь быстро перекинулся на автомобили, которые не убрали с парковки на время проведения работ, утверждает Shot.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что пожар мог возникнуть из-за того, что водитель задел газовый баллон при ремонте автомобиля.

Ранее очевидец инцидента рассказал «Газете.Ru», что один из автовладельцев успел отогнать свою машину с парковки уже во время пожара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами