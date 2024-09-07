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Сразу шесть человек пострадали в массовом ДТП в Краснодаре

В Краснодаре при лобовом столкновении трех машин пострадали шесть человек

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Телеграм-канал «Краснодар | Телетайп»

В Краснодаре в ночь на субботу произошло массовое ДТП, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

ДТП произошло около 2 часов ночи 7 сентября из-за того, что 50-летний мужчина на Lada выехал на встречную полосу.

«Водитель автомобиля Lada, двигаясь по Ростовскому шоссе со стороны ул. Автомобильной в сторону ул. Солнечной, выехал на встречную полосу, столкнулся с двумя автомобилями марки Kia», — отмечается в сообщении.

В результате один из автомобилей Kia наехал на препятствие. В аварии пострадали водители всех трех автомобилей, а также двое мужчин и женщина, которые были пассажирами машин. По факту ДТП ведется проверка.

Автомобили столкнулись лоб в лоб на скорости около 100 км/ч, уточняет Telegram-канал «Краснодар Телетайп». Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали медики скорой помощи.

Ранее в Белгородской области дрон атаковал автомобиль, водитель получил ранения.

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