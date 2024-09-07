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Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадал водитель

Губернатор Гладков сообщил об атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Белгородской области ударный беспилотник атаковал автомобиль, водитель получил тяжелые травмы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском городском округе в поселке Шамино дрон атаковал автомобиль. Ранен мужчина», — написал Гладков.

По словам губернатора, пострадавший получил множественные ранения головы, груди, рук, ног и спины. Он находится в тяжелом состоянии. На скорой помощи мужчина отправлен в городскую больницу №2 Белгорода.

Также губернатор сообщил, что еще один беспилотник атаковал грузовик «КамАЗ», который ехал по дороге Никольское — Зиборовка. Автомобиль в результате атаки был поврежден, водитель не пострадал. Кроме того, в селе Козьмодемьяновка при атаке беспилотника осколками взрывного устройства повреждены три машины и забор частного дома.

Ранее стало известно, за что водители чаще всего получают штрафы.

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