Появилось видео тарана грузовика электричкой в Санкт-Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура опубликовала видеозапись с моментом ДТП в Санкт-Петербурге, где электричка врезалась в грузовик.

«По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — отмечается в сообщении ведомства.

О пострадавших не сообщается. На кадрах видно, что грузовик с манипулятором, нагруженный металлоломом, пересекал пути по асфальтовой дороге мимо стоящего электропоезда. По соседнему пути в этот момент на скорости ехала другая электричка.

Она врезалась в среднюю часть грузового автомобиля, из-за чего его кузов слетел с рамы, а кабину отбросило в другую сторону. Металлические обода от железнодорожных колес, которыми был загружен ломовоз, рассыпались по асфальту.

Авария произошла в районе станции Броневая, на путях в депо «Санкт-Петербург Балтийский».

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