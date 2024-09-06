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Семья погибла в лобовом ДТП в Северной Осетии

В Северной Осетии в лобовом ДТП погибли пять человек, пострадали четыре

В Северной Осетии произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В ДТП погибли пять человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского МЧС.

«На 64-м километре дороги Моздок – Чермен произошло ДТП с участием минивэна «Хонда Элисион» и автомобиля Kia Sorento. В результате аварии пострадали девять человек. Все жители Ингушетии», — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что четыре человека погибли на месте, еще одна женщина умерла по дороге в больницу. Госпитализированы еще четверо пострадавших, их отправили в Назрань на попутных автомобилях.

В одной из машин ехала семья из четырех человек — мать, два сына и дочь, все они погибли, уточняет Telegram-канал Mash Gor. На опубликованных кадрах видно, что один из автомобилей улетел с дороги в поле, его кузов разрушен. Другой автомобиль остался на проезжей части.

В МВД Северной Осетии уточнили, что, по предварительным данным, водитель Kia Sorento выехал на встречную полосу. Он погиб, как и четыре человека из Honda.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге предстанет перед судом боец ММА из Чечни Ибрагим Исламов, протаранивший на Porsche Троицкий мост.

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