Боец ММА Исламов, протаранивший на Porsche мост в Петербурге, предстанет перед судом

Полиция в Санкт-Петербурге завершила расследование уголовного дела бойца ММА Ибрагима Исламова, протаранившего на Porsche Троицкий мост. Дело передано в Дзержинский районный суд города, сообщает «Фонтанка».

Уроженец Чечни, 25-летний Ибрагим Исламов, также известный как Никархо, находится под стражей и готовится к рассмотрению его дела. Он обвиняется по статьям о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения, а также о причинении вреда здоровью средней тяжести.

Инцидент с тараном моста произошел в апреле 2024 года. Тогда Исламов за рулем автомобиля Porsche Cayenne попытался проехать по мосту в момент его разведения. Он врезался в пролет моста. В результате ДТП пострадала 31-летняя пассажирка, с которой водитель познакомился за 15 минут до происшествия.

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