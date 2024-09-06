Россиянам назвали главные недостатки китайских машин

К главным недостаткам китайских автомобилей относятся малый ресурс турбомоторов и их небольшая мощность, задержки при переключении передач, а также сложности с надежностью подвески. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров.

«Турбомотор может прийти в негодность уже через 150-250 тыс. км, в то время как атмосферные двигатели подлежат ремонту только через 300-400 тыс. км. Процедура ремонта турбокомпрессора или его замены — дорогостоящая», — предупредил Буров.

По его словам, мощностные характеристики моторов некоторых китайских автомобилей не соответствуют массе и ожидаемой динамике переключения скоростей, а чаще всего сложности с переключением скоростей возникают у китайских автомобилей с роботизированной коробкой передач.

«Сохраняются сложности с подвесками – на некоторых моделях они не предусмотрены для суровых российских дорог и могут прийти в негодность уже через 30-50 тыс. км», — указал эксперт.

Кроме того, в китайских машинах, недавно вышедших на рынок, могут быть неправильно переведены пункты меню медиасистемы, заключил Буров.

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