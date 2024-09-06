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Женщина-водитель разгромила девять автомобилей и попала на видео

Появилось видео, как в Башкирии женщина за рулем разгромила девять машин

В Башкирии нетрезвая женщина за рулем Hyundai Creta повредила девять припаркованных во дворе автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республиканской ГИБДД Владимира Севастьянова. ДТП произошло во дворе дома по улице Ленина в городе Учалы.

«По предварительным данным, 46-летняя местная жительница за рулем «Hyundai Creta», двигаясь во дворе дома по кругу, задела девять автомобилей», — отмечается в сообщении.

Сама женщина не пострадала, ключи от машины у нее отобрали очевидцы происшествия. Прибывшие на место инспекторы ДПС провели освидетельствование на состояние опьянения и привлекли водительницу к ответственности за езду в нетрезвом состоянии.

На видео с камеры наблюдения видно, что белая Creta, двигаясь по кругу, задела несколько машин. После того, как одну из них развернуло поперек дороги, водитель Creta выехала на газон.

Ранее на внешней стороне МКАД в Москве загорелся автомобиль.

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