Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рассекречен кроссовер BYD, способный проехать 2 тыс. км на одной заправке

BYD показала кроссовер, который может проехать 2 тыс. км на одной заправке

close
BYD

Китайский автопроизводитель BYD опубликовал изображение нового кроссовера Sea Lion 05 с гибридной силовой установкой, сообщает Autohome.

Дизайнеры при разработке облика нового кроссовера были вдохновлены морской тематикой. Визуальная связь с морем прослеживается в дизайне радиаторной решетки и переднего бампера. Рисунок фар автомобиля перекликается со стилем оформления всей передней части.

Кроссовер с длиной 4710 мм и колесной базой 2712 мм получит гибридную силовую установку пятого поколения, которую BYD представила в мае 2024 года. Автомобиль оснащен бензиновым мотором 1.5 мощностью 100 л.с. и электродвигателем.

Гибридная трансмиссия пятого поколения от BYD отличается увеличенным запасом хода. Во время ее презентации в мае было заявлено, что с ней автомобиль может проехать без остановки более 2 тыс. км с полным баком бензина и заряженной батареей.

Ранее стало известно, что в России появился новый сайт автомобилей Jetta после скандала с Volkswagen

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами