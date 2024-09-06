Автоэксперт рассказал, как выбрать подержанный автомобиль

При выборе подержанного автомобиля стоит рассматривать, в том числе, непопулярные бренды или модели. Об этом рассказал автоюрист Дмитрий Славнов, передает Pravda.Ru.

По его словам, у всех брендов есть свои достоинства и недостатки.

«Мне, кстати, очень нравится LADA Vesta, очень хорошая машина. Она комфортабельная, приземистая, удобная, она очень экономически целесообразна, на нее куча запчастей на каждом углу есть, и перебоя с запчастями нет, любой сервис берет ее в ремонт и за минимальные деньги», — пояснил автоюрист.

Он уточнил, что качество б/у машины будет зависеть от предыдущего владельца, а не от марки. Славнов рекомендует не покупать авто, которым до этого управляли молодые люди или которое служило рабочим транспортом в организациях. Лучше приобретать его у пожилых людей или аккуратных автоледи, заключил он.

Исследование «Авито Авто», которое есть в распоряжении «Газеты.Ru», до этого показало, что по итогам августа в России самыми популярными автомобилями с пробегом стали отечественные модели. По его результатам, средняя стоимость авто с пробегом в августе составила 950 тыс. рублей.

Ранее россиянам назвали самые популярные иномарки с пробегом до миллиона рублей.