Россиянам назвали важный недостаток подержанной Renault Arkana

Количество выставленных на продажу в России подержанных Renault Arkana значительно больше, чем построенных на той же платформе Renault Duster, потому что покупатели опасаются покупать подержанные Arkana с турбомотором и роботизированной коробкой передач. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«На «вторичке» Arkana представлена обильнее, чем более массовый Duster. Оснащена она интереснее, и формат кросс-купе модный, а по ценам паритет – и это указывает на низкую ликвидность. Объяснить ее несложно – гидроавтомата нет, двухлитрового атмосферника и дизеля тоже», — написал Зиновьев.

По его словам, Arkana при этом отличается высокой надежностью, а внезапные неисправности на этом автомобиле возникают редко при пробеге до 100 тыс. км. Нет проблем и с сервисом для этих автомобилей: обязанности по их обслуживанию и поставкам запчастей после ухода Renault из России несут дилерские центры отечественной Lada. Вместе с тем эксплуатационных данных относительно надежности турбомоторов 1.3, которыми оснащались кроссоверы Arkana, пока недостаточно, признал эксперт.

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