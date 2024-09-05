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В России резко подорожали автомобильные шины

Цены на всесезонные шины в России скакнули на 7% за месяц

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В России с июля по август 2024 года резко увеличились цены на всесезонные автомобильные шины, сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«За один месяц (с июля 2024 года по август 2024 года) всесезонные шины подорожали на 7,4%, зимние шины — на 2,8%, летние шины — на 0,8%», — отмечается в исследовании.

Средняя стоимость всесезонной шины в России за месяц увеличилась с 13,7 тыс. рублей до 14,8 тыс. рублей, зимние шины подорожали с 8,8 тыс. рублей в июле до 9 тыс. рублей в августе, летние — с 9,8 тыс. рублей до 9,9 тыс. рублей.

До этого стало известно, что внедорожник Haval H5 нового поколения поступит в продажу в России 6 сентября. Автомобиль будет доступен с бензиновым мотором и дизелем по цене от 3,7 млн рублей.

Ранее стало известно, что продажи новых легковых машин в России поставили в августе рекорд за 3,5 года.

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