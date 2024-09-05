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Названа дата начала продаж нового Haval H5 в России

Продажи второго поколения Haval H5 в России стартуют 6 сентября

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Dong Yi/Haval

Продажи внедорожника Haval H5 второго поколения начнутся в России 6 сентября, сообщает Motor.ru.

Автомобиль предложат в двух комплектациях по цене от 3,7 до 4,3 млн рублей. Реализовывать внедорожник будут через специализированных дилеров Haval Pro.

Для россиян автомобиль будет доступен с двумя двигателями — бензиновым турбомотором рабочим объемом 2 литра и мощностью 200 л.с., а также дизелем мощностью 150 л.с. Для обоих моторов предусмотрена 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и подключаемый полный привод с блокировкой заднего дифференциала и понижающей передачей.

В начальной комплектации Elite автомобиль снабжен двумя подушками безопасности, однозонным климат-контролем, а также подогревом всех кресел и лобового стекла. Для исполнения Premium предусмотрена панорамная крыша, шесть подушек безопасности и набор электронных систем помощи водителю. Предлагается четыре цвета кузова и два варианта отделки салона на выбор.

Ранее стало известно, что в России выставили на продажу универсал ВАЗ-2102 из числа первых 50, выпущенных автозаводом в 1971 году.

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