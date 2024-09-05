«Иномарка без переда»: очевидица рассказала о последствиях ДТП с автобусом в Рыбинске

Девушка-водитель китайского внедорожника Tank лежала на руле после столкновения с пассажирским автобусом. Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница Рыбинска Юлиана, ставшая очевидцем ЧП. По словам женщины, когда автобус врезался в стену, пассажиры сумели покинуть транспорт самостоятельно.

«Мы вышли из дома в 7:30, где-то в это момент мы обернулись, так как это было через дом, и увидели, что иномарка врезалась в автобус. Совсем близко подходить не стали — испугались. Услышали звуки пожарной, потом приехала скорая, внутри на руле лежала девушка, а из автобуса, кто мог, выходили люди. Кого-то под руки вели, кто-то уже сидел на земле. Мы торопились в школу и потом свернули в другую сторону. Сам момент толком не застали, только доли секунды. И мне не хотелось показывать это ребенку. Оказывается, в иномарке сидела Марина Степанова, фермер», — сказала она.

Юлиана предположила, что водитель внедорожника не уступила дорогу автобусу, ехавшему по главной дороге.

«[В автобусе было] человек 10-15. Скорая увозила несколько человек. Состояние их мне неизвестно. Автобус двигался по главной дороге, а машина ехала со стороны Карякинской (там же знак уступи). Я считаю, нужно было дождаться, когда автобус проедет. Насчет скорости я не знаю, но иномарка без переда», — добавила она.

5 сентября УМВД по Ярославской области сообщило, что в Рыбинске произошла авария с участием легкового автомобиля Tank и пассажирского автобуса «ПАЗ». По предварительной информации, в результате ДТП пострадали восемь человек: семь пассажиров автобуса и женщина-водитель внедорожника.

Позднее издание 76.Ru уточнило, что за рулем Tank находилась депутат Ярославской облдумы, предпринимательница Марина Степанова. Он подтвердил, что она находится в больнице.

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