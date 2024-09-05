Россиянам назвали стоимость Lada Aura

Автомобиль Lada Aura (удлиненная версия Lada Vesta) будет продаваться в России по цене от 2,6 млн рублей. Об этом сообщает «Авто Mail» со ссылкой на источник, близкий к подготовке производства и продаж новой модели.

По словам источника, в максимальной комплектации цена Lada Aura приблизится к 3 млн рублей. Названная сумма является ориентировочной, подчеркнул он. Диапазон цен на автомобиль в разных версиях будет составлять 2,6-3 млн рублей. Прайс-листы на Lada Aura планируется разослать дилерам через месяц, утверждает собеседник издания.

Ожидается, что Lada Aura получит кресла с вентиляцией и массажем. Машины предполагается поставлять в гаражи федеральных и региональных властей в России.

Ранее стало известно, что разработчик Aurus закупит бронированный Mercedes S-Class за 59 млн рублей.