Россиянам рассказали о приемах маскировки изношенного двигателя

Недобросовестные продавцы часто пытаются замаскировать серьезные проблемы двигателя, выставляя автомобиль на продажу. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела оценки колесной техники группы компаний «Альфа-Лизинг» Валерия Антюфьева.

«Среди наиболее часто используемых уловок выделяется сокрытие пониженного давления в цилиндрах двигателя. Подобная неисправность может быть следствием нескольких факторов: потери эластичности поршневых колец, неэффективной работы клапанного механизма или повреждений на стенках цилиндров», — сказал изданию Антюфьев.

По его словам, для скрытия этого дефекта некоторые продавцы вводят в цилиндры двигателя моторное масло непосредственно перед замером компрессии. Чтобы обойти уловку, нужно перед замерами дать мотору поработать 10-15 минут. Для того, чтобы утаить от покупателя утечки масла, мотор автомобиля перед продажей тщательно моют. Кроме того, недобросовестные продавцы могут использовать специальные присадки, чтобы скрыть, что двигатель машины дымит.

«Некоторые продавцы идут еще дальше, используя масло повышенной вязкости или даже масло для дизельных двигателей, чтобы временно уменьшить расход масла и шумность работы мотора», — предупредил Антюфьев.

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