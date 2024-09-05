Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о приемах маскировки изношенного двигателя

Автоэксперт Антюфьев перечислил четыре приема маскировки изношенного мотора

close
Pexels

Недобросовестные продавцы часто пытаются замаскировать серьезные проблемы двигателя, выставляя автомобиль на продажу. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела оценки колесной техники группы компаний «Альфа-Лизинг» Валерия Антюфьева.

«Среди наиболее часто используемых уловок выделяется сокрытие пониженного давления в цилиндрах двигателя. Подобная неисправность может быть следствием нескольких факторов: потери эластичности поршневых колец, неэффективной работы клапанного механизма или повреждений на стенках цилиндров», — сказал изданию Антюфьев.

По его словам, для скрытия этого дефекта некоторые продавцы вводят в цилиндры двигателя моторное масло непосредственно перед замером компрессии. Чтобы обойти уловку, нужно перед замерами дать мотору поработать 10-15 минут. Для того, чтобы утаить от покупателя утечки масла, мотор автомобиля перед продажей тщательно моют. Кроме того, недобросовестные продавцы могут использовать специальные присадки, чтобы скрыть, что двигатель машины дымит.

«Некоторые продавцы идут еще дальше, используя масло повышенной вязкости или даже масло для дизельных двигателей, чтобы временно уменьшить расход масла и шумность работы мотора», — предупредил Антюфьев.

Ранее россиянам назвали слабые места автомобилей с роботизированной трансмиссией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами