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В Ярославской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

МВД РФ: восемь человек получили травмы в результате ДТП с автобусом в Рыбинске

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Прокуратура Ярославской области

Авария с участием легкового автомобиля Tank и пассажирского автобуса «ПАЗ» произошла в городе Рыбинске в Ярославской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления министерства внутренних дел РФ.

Из заявления следует, что транспортные средства столкнулись около 7:40 мск на перекрестке улиц Луначарского и Карякинской. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали восемь человек. В их числе семь пассажиров автобуса и женщина, находившаяся за рулем Tank.

«Все [раненые] доставлены в медицинские учреждения», — подчеркнули в ведомстве.

По информации МВД РФ, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Что именно послужило причиной аварии, пока неизвестно.

4 сентября в городе Электростали в Московской области легковой автомобиль Kia наехал на лавку, на которой в тот момент сидели мужчина и женщина 1950 года рождения. Инцидент произошел на проспекте Ленина.

Как рассказали в региональном управлении МВД РФ, пенсионеры получили травмы. Им понадобилась госпитализация.

При этом после задержания находившийся за рулем машины мужчина рассказал, что случайно заснул. Гражданин не находился в состоянии алкогольного опьянения, добавили в правоохранительных органах.

Ранее в Челябинской области грузовик протаранил легковой автомобиль с тремя людьми.

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