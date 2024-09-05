В Новороссийске запретили гулять по набережной и закрыли пляжи

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в районе набережной от улицы Исаева до Мысхако ограничено посещение людей и автотранспорта. Об этом говорится в его официальном Telegram-канале.

Ограничения введены в районе набережной от улицы Исаева до Мысхако ограничено движение транспорта.

«Не осуществлять прогулки по набережной! Также на указанном участке закрыты пляжи!», — предупредил глава города.

До этого сообщалось, что в Новороссийске идет отражение атаки безэкипажных катеров. Мэр города Андрей Кравченко призвал жителей первой береговой линии не выходить на улицу и укрыться в помещении без стекол.

Об угрозе атаки безэкипажных катеров Кравченко предупредил более трех часов назад.

В последний раз Новороссийск сталкивался с угрозой морских дронов в июле. Тогда Минобороны сообщило о ликвидации двух беспилотников. Мэр города отметил, что в результате атаки были незначительно повреждены два коммерческих объекта и одна квартира, но пострадавших не было.

В Новороссийске проживает более 261 тысяч человек. Это важный транспортный центр. В городе расположена Военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации и крупнейший порт России и Черного моря, включающий пассажирский, грузовые порты и нефтеналивную гавань.

Ранее была названа причина взрыва в жилом доме в Новороссийске.