«Моторинвест» запустил производство автомобилей Dongfeng

Компания «Моторинвест» начала собирать автомобили Dongfeng с ДВС. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на источники.

По данным издания, под Липецком собирают DFSK 500 и DFSK ix5 (прежде производил калининградский «Автотор»). Отмечается, что «Моторинвесту» удалось выпустить не менее 400 экземпляров первой модели.

Примечательно, что в прошлом году компания не дала четкого ответа относительно планов выпускать автомобили с ДВС.

На данный момент DFSK 500 — одна из доступнейших моделей в сегменте B-SUV 2024 года выпуска в РФ. Также это самый компактный кроссовер в линейке производителя. Его длина составляет 4385 мм, ширина — 1850 мм, а размер колесной базы равняется 2655 мм. Модель получила 1,5-литровый «атмосферник» на 116 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом. Доступны четыре оттенка кузовка (белый, черный, синий и красный). Модель продается за 2,2 млн рублей.

В декабре прошлого года на заводе «Моторинвест» в Липецкой области стартовало производство электрических кроссоверов Evolute i-Jet.

Ранее была названа стоимость владения кроссовером Dongfeng ix5.