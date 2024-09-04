На МКАД массовая авария с грузовиками парализовала движение

В Москве на МКАД произошло серьезное ДТП с двумя грузовиками. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На внешней стороне 24 км МКАД (в районе съезда №24) столкнулись два грузовика и автомобиль. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

Информации о пострадавших нет. В результате аварии оказалось затруднено движение, в Дептрансе посоветовали искать пути объезда.

До этого на МКАД произошла массовая авария с участием шести автомобилей.

ДТП случилось на западе Москвы в районе пересечения со Сколковским шоссе. По информации СМИ, автомобиль «Газель» на полном ходу врезался в несколько автомобилей. Среди них — машины каршеринга и такси. Утверждается, что пострадавших в ДТП нет.

На внутренней стороне МКАД в районе места аварии образовалась пробка длиной около 2,5 км.

Ранее Генпрокуратура занялась «Автодором» из-за жалоб на грязные туалеты и отсутствие АЗС.