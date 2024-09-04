ЦБ повысит тарифы по ОСАГО для некоторых водителей на 20%

Банк России заявил о планах поднять тарифы по ОСАГО для некоторых водителей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России планирует расширить в обе стороны границы тарифного коридора по ОСАГО на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров) и на 20% для мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже», — заявила пресс-служба.

При этом ставки по ОСАГО для обычных водителей не изменятся.

В ЦБ отметили, что сегодня мотоциклисты платят за полис меньше других, однако размер ущерба в ДТП по их вине сопоставим с убытками от легковых машин. Кроме того, за два года показатель вырос на 32%. Также грузовики чаще других участников движения становятся виновниками аварий с максимальным ущербом в 400 тыс рублей. Подобные выплаты они получают в два раза чаще, чем остальные.

До этого сообщалось, что в России стоимость ОСАГО должна вырасти минимум на 30% из-за цен на автозапчасти. Об этом предупредил Национальный автомобильный союз (НАС).

Отмечается, что эксперты объединения возмущены ценами на страховку в России, которые могут быть в пять раз дороже, чем в Белоруссии, несмотря на похожее законодательство и характер ДТП. Директор НАС Антон Шапарин подчеркнул, что доступность деталей для авто в двух странах также почти одинаковая.

«Возьмем типичного владельца (старше 25 лет, за рулем он больше двух лет) Kia Rio 2020 года выпуска с двигателем мощностью 122 л.с. Для него полис будет стоить 9,1–13,8 тыс. рублей, для аналогичного белоруса — примерно 3 тыс. в пересчете на российские деньги», — заявили эксперты.

Ранее в России сильно подорожали автозапчасти.