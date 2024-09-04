Момент передачи взятки сотруднику ДПС в Москве попал на видео

В Москве водитель без прав был пойман на попытке дать взятку сотруднику ДПС. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Фигурант сел в служебный автомобиль ДПС, зажав в кулаке 30 тыс. рублей, которые пытался передать в качестве взятки испектору, за несоставление протокола об административном правонарушении, вложив денежные купюры в бланк, переданный ему для подписания. Инспектор от получения денежных средств отказался», — говорится в публикации.

В результате 27-летнего москвича на Mercedes задержали. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

До этого в Сочи задержали пьяного водителя такси, который прославлял Бога и просил у сотрудников ДПС шоколадного торта.

«Граждане сообщили в полицию, что по Курортному проспекту двигается такси марки Hyundai, водитель которого опасно маневрирует, чем создает угрозу для других участников дорожного движения. Инспекторы ДПС остановили иномарку, за рулем которой находился 49-летний местный житель с явными признаками опьянения», — сообщили в полиции.

При задержании мужчина вел себя неадекватно: оскорблял сотрудников ДПС, кричал матом и просил сладостей с чаем. Водителя арестовали.

Ранее водитель случайно выложил перед сотрудником ДПС коноплю и попал на видео.