Захарова жестко ответила на вопрос о возвращении японских авто в Россию

Для Японии возвращение на российский рынок невозможно. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос японского журналиста на брифинге, пишет РИА Новости.

«Для Японии с точки зрения автомобильной промышленности российский рынок утрачен», — отметила она.

Захарова обратила внимание на то, что Япония потеряла рынок из-за собственных попыток изолировать РФ.

До этого в отчетах о продаже новых автомобилей японской компании Toyota были найдены машины, которые продаются в России, несмотря на то, что бренд покинул рынок РФ в 2022 году.

«В июле 2024 года в России, согласно документам автопроизводителя, было продано 5 автомобилей Toyota, что меньше прошлогоднего результата в аналогичном месяце на 78,3%», — сообщала «Российская газета».

О том, что автомобилестроительная корпорация Toyota Motor остановила выпуск своих машин в России, а также экспорт готовых автомобилей в РФ, стало известно весной 2022 года.

Ранее россиянам рассказали, какой японский автомобиль можно купить вместо кроссовера из КНР.