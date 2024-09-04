Названа дата продаж нового Forthing по цене Lada Vesta в России

В России запустили продажи нового компактного кроссовера Forthing T5 за 1,95 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба бренда.

«Forthing T5 предлагает широкий спектр функций и возможностей для комфортного и безопасного вождения. Среди них: полноценная классическая 6-ти ступенчатая коробка автомат, современные системы помощи водителю, просторный салон и вместительный багажник, надежный и экономичный двигатель от Mitsubishi», — рассказали представители Forthing.

Турбомотор 1.5 выдает мощность 144 л.с. Также среди оснащения — панорамная крыша, климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности и бесключевой доступ. Сиденья с обивкой из искусственной кожи снабжены подогревом.

До этого сообщалось, что китайские автопроизводители представили на российский рынок кроссоверы, сравнимые по цене с Lada Vesta, либо слегка дороже российского бестселлера, но более интересные по оснащению. О том, какие доступные паркетники из Китая можно выбрать вместо отечественной машины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «АвтоВАЗ» остановил выпуск всех Lada Niva Legend.