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Стало известно об аресте дагестанца, пославшего таксиста в нокдаун в Подмосковье

Суд арестовал дагестанца после избиения таксиста в Люберцах

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Прокуратура Московской области

Суд арестовал до 30 сентября уроженца Дагестана, который избил таксиста в Люберцах. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий нападавший установлен и задержан. Это ранее неоднократно судимый 30-летний житель республики Дагестан, он официально не трудоустроен и не имеет постоянной регистрации на территории г. Москвы и Московской области», — говорится в публикации.

Нападение на таксиста произошло на улице Инициативной в подмосковных Люберцах. Житель Дагестана не хотел платить за проезд и начал избивать водителя руками и ногами. После удара в челюсть таксист въехал в припаркованные машины.

Впоследствии стало известно, что нападавшего задержали. При этом уроженец Дагестана пытался притвориться другим человеком. Впоследствии обман был раскрыт. Задержанным оказался Беслан Исалдибиров, ему 30 лет.

Ранее таксиста, изнасиловавшего москвичку в День знаний, отправили в СИЗО.

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