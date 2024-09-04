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Стало известно о вине водителей в появлении аллергии у москвичей

Ликсутов: у москвичей появляется аллергия из-за парковок на газонах

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Телеграм-канал «Дептранс Москвы»

В Москве автовладельцы, которые паркуются на газонах, провоцируют аллергические реакции у жителей. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Этим летом инспекторы МАДИ выявили более 13 тыс. случаев парковки на газонах. Машины разносили пыль и грязь по улицам, что могло приводить к аллергическим реакциям у горожан», — приводит слова заммэра Дептранс.

Ликсутов напомнил, что водитель получит штраф даже в случае, если он заехал на газон одним колесом.

При этом летом водители стали на 30% реже парковаться на газонах, чем в аналогичный период прошлого года, когда насчитывалось 19,5 тыс. таких случаев.

До этого сообщалось, что в Москве с начала года отправили на спецстоянки более 1 тыс. автомобилей без номеров для проверки полицией. По данным Дептранса, чаще всего эвакуировали BMW (10% случаев), а также Mercedes, Toyota, Zeekr. Отмечается, что машины этих марок отправляли на проверку, поскольку они могли быть связаны с криминалом или находиться в угоне.

Ранее в Москве вандалы украли дорожный знак и попали на видео.

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