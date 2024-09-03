Хоккеист устроил опасный дрифт у стадиона «Спартак» в Москве

В Москве возле стадиона «Спартак» хоккеист-любитель устроил опасный дрифт, чем вызвал недовольство жителей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«30-летний Даниил Доос сегодня днем приехал на своей BMW M2 Coupe прямо к арене красно-белых. Вместо спокойной поездки мужчина начал дрифтовать, чем сильно потревожил жителей ближайших домов. После недолгих, но очень шумных покатушек, он уехал с места. Теперь его дрифт-заезд проверит полиция», — говорится в публикации.

В свое оправдание спортсмен заявил, что «торопился домой». Однако жильцы утверждают, что Доос дрифтует регулярно.

Даниил Доос — хоккеист-любитель, игравший за команды «Армата» и Lightning. За 3,5 года он 94 раза нарушил ПДД и один раз попал в аварию.

До этого популярный в Дагестане блогер-экстремал Саид Шахбанов исполнил на трассе опасные трюки, теперь ему грозит тюрьма.

Ролик, на котором Шахбанов запрыгивает на автомобиль, который стоит на светофоре, собрал порядка 25 млн просмотров. На кадрах видно, как блогер в белой рубашке цепляется за крышу машины, а затем исполняет трюк на капоте. После он возвращается в авто и быстро уезжает, нарушая ПДД.

В результате против Шахбанова завели восемь административных дел, также ему грозит возбуждение уголовного дела по ст. 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»).

Ранее стало известно о штрафах Артема Дзюбы.