Водитель случайно выложил перед сотрудником ДПС коноплю и попал на видео

В Уфе задержали мужчину, который пришел за разрешением забрать машину со штрафстоянки с коноплей в кармане. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного госинспектора безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимира Севастьянова.

«Мужчина пришел в административное здание Полка ДПС для получения разрешения на выдачу автомобиля. Днем ранее 42-летний уфимец был задержан в состоянии опьянения за рулем Honda Civic. В отношении него был составлен административный материал за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — говорится в публикации.

Впоследствии водитель пришел получить разрешение на выдачу авто со штрафстоянки, но на проходной здания случайно выложил сверток с коноплей. Сотрудник заметил это и задержал мужчину, который попытался убежать. В результате водитель извинился и сказал, что «тупанул откровенно». Его доставили в отделение полиции.

До этого популярный в Дагестане блогер-экстремал Саид Шахбанов исполнил на трассе опасные трюки, теперь ему грозит тюрьма.

Ролик, на котором Шахбанов запрыгивает на автомобиль, который стоит на светофоре, собрал порядка 25 млн просмотров. На кадрах видно, как блогер в белой рубашке цепляется за крышу машины, а затем исполняет трюк на капоте. После он возвращается в авто и быстро уезжает, нарушая ПДД.

В результате против Шахбанова завели восемь административных дел, также ему грозит возбуждение уголовного дела по ст. 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»).

Ранее на Западе у пьяных водителей отобрали авто и передали Украине.