Таксиста, изнасиловавшего москвичку в День знаний, отправили в СИЗО

Суд Москвы назвал меру пресечения таксисту, который изнасиловал клиентку в салоне авто. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Зюзинского районного суда города Москвы Туйчиеву Хусанбаю Сотволдиевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 1 ноября 2024 года», — говорится в публикации.

Против таксиста возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 131 ч. 1 ст. 132 УК РФ (Изнасилование, Насильственные действия сексуального характера).

До этого сообщалось, что в Москве водителя такси задержали по обвинению в изнасиловании пассажирки. По версии следствия, инцидент произошел 1 сентября на улице Знаменские Садки. Водитель такси, припаркованного там, изнасиловал находившуюся в салоне пассажирку.

Отмечается, что причастность задержанного к изнасилованию пассажирки подтверждается проведенными следственными действиями и материалами уголовного дела.

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