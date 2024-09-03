Стали известны самые популярные авто с пробегом в августе

По итогам августа в России самыми популярными автомобилями с пробегом стали отечественные модели. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто», которое есть в распоряжении «Газеты.Ru». По его результатам, средняя стоимость авто с пробегом в августе составила 950 тыс. рублей.

«Наиболее популярными марками в августе 2024 года оказались ВАЗ (Lada) с долей спроса 26,8%, Toyota с 6,9%, Hyundai с 5,6%. Кроме того, в топ-5 входят бренды Kia и Volkswagen. Лидером по динамике предложения за год стал бренд Toyota (рост на 39,4%)», — говорится в исследовании.

Рейтинг моделей с самым высоким спросом возглавила Lada Priora (4,1%). За ней следуют Lada Granta (3%), Lada Samara (2,8%) и «Жигули» (2%). На пятом месте разместился Hyundai Solaris (2%).

Лучшие показатели по предложению за месяц показала модель Lada Granta с долей 2,9%. На второй и третьей строчках разместились Lada Priora и Ford Focus соответственно.

Максимальный прирост количества объявлений год к году также показала Lada Granta (+63,3%).

Ранее выяснилось, сколько россияне купили отечественных автомобилей.