Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мигранты пытались украсть покалеченную девушку

В Петербурге мигранты затащили в авто покалеченную девушку

close
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Санкт-Петербурге трое уроженцев Киргизии затащили в автомобиль Lada свою соотечественницу. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ночью в полицию поступило сообщение, что возле жилого дома в Московском районе лежит 21-летняя девушка с тяжелыми травмами. Звонивший утверждал, что ее выбросили из окна верхнего этажа. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили, что мигранты затащили девушку в автомобиль. Мужчин доставили в отделение.

В больнице у девушки диагностировали травмы головы, груди и живота, а также перелом бедра. Она находится в реанимации.

До этого председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин созвал срочное совещание с главами региональных следственных управлений, которое будет посвящено высокому уровню преступности среди мигрантов.

Отмечается, что совещание пройдет 3 сентября в режиме видеоконференции. Среди прочего регионы должны будут доложить главе СК о работе с преступлениями, совершенными мигрантами, а также о работе с задержанными по их отправке в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее в Подмосковье попытались расстрелять людей за громкие разговоры на лавочке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами