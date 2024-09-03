В Петербурге мигранты пытались украсть покалеченную девушку

В Санкт-Петербурге трое уроженцев Киргизии затащили в автомобиль Lada свою соотечественницу. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ночью в полицию поступило сообщение, что возле жилого дома в Московском районе лежит 21-летняя девушка с тяжелыми травмами. Звонивший утверждал, что ее выбросили из окна верхнего этажа. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили, что мигранты затащили девушку в автомобиль. Мужчин доставили в отделение.

В больнице у девушки диагностировали травмы головы, груди и живота, а также перелом бедра. Она находится в реанимации.

До этого председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин созвал срочное совещание с главами региональных следственных управлений, которое будет посвящено высокому уровню преступности среди мигрантов.

Отмечается, что совещание пройдет 3 сентября в режиме видеоконференции. Среди прочего регионы должны будут доложить главе СК о работе с преступлениями, совершенными мигрантами, а также о работе с задержанными по их отправке в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее в Подмосковье попытались расстрелять людей за громкие разговоры на лавочке.