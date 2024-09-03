В Подмосковье попытались расстрелять людей за громкие разговоры на лавочке

В Подмосковье неизвестный открыл стрельбу по людям, которые сидели на лавочке и громко разговаривали. Об этом сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».

«Минувшей ночью произошел неприятный инцидент, во дворе дома 31 по улице Льва Толстого кто-то решил пострелять из пневматического оружия по людям, которые громко общались на лавочке, но во время своих «воспитательных работ» подстрелили машину», — говорится в публикации.

Отмечается, что в этом районе уже происходили аналогичные случаи. В результате них пострадала другая машина, также пуля якобы попала кому-то в ногу. Сейчас полиция ищет стрелявших.

В Подмосковье четверо вооруженных мужчин напали на свадебный микроавтобус. Они ехали на внедорожнике Infiniti и решили, что водитель автобуса их подрезал. В отместку они начали бить стекла, в результате пострадали несколько человек, в том числе дети. Оставив перепуганных пассажиров, нападавшие скрылись и отправились в кальянную, где их и задержали. «Газета.Ru» выяснила, что автомобиль получил более 1730 штрафов за превышение скорости. Теперь нападавшим грозит еще и уголовное дело.

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