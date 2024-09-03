Chery стала богатейшей иностранной компанией в России

Китайский автопроизводитель Chery впервые возглавил рейтинг крупнейших зарубежных компаний в России по версии Forbes. Список был составлен по итогам 2023-го.

Прибыль Chery в РФ в прошлом году составила 590,3 млрд рублей. На второй строчке топа оказался японский производитель табачных изделий JT Group (480 млрд рублей), а на третьей — табачная компания Philip Morris International (440,2 млрд рублей).

Также в рейтинге оказались автопроизводители Great Wall Motor (323 млрд рублей) и Geely Automobile (199,6 млрд рублей).

До этого сообщалось, что в России завершили сертификацию автомобилей Chery Tiggo 4 Pro местной сборки.

По данным СМИ, заявителем Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер, а также предприятием-изготовителем значится компания «АГК», бывший завод Volkswagen в Калуге. При этом точные характеристики автомобиля, одобренного к производству в России, в открытом доступе отсутствуют.

Также в начале августа компания «АГК» оформила ОТТС на автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max (Т32). Кроме того, в продаже уже появились кроссоверы Chery Tiggo 8 Pro Max (T31) российской сборки с российским VIN-кодом, напоминают «Китайские автомобили».

Ранее стало известно, сколько россияне купили отечественных автомобилей.