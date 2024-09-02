Арестованы трое мужчин, напавшие на свадебный автобус в Щелкове

Трое мужчин, обвиняемых в нападении на свадебный автобус в подмосковном Щелкове, решением суда заключены под стражу. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

«По ходатайству следствия судом в отношении троих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 02 месяца, то есть до 30.10.2024. Свою вину в инкриминируемом им преступлении они не признали», — отмечается в сообщении СК.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по делу.

Нападение водителя и пассажиров внедорожника Infiniti произошло 30 августа 2024 года на улице Центральной в городе Щелково. Вооруженные мужчины из Infiniti решили, что водитель автобуса их подрезал, и разбили в нем стекло, а также обстреляли из травматического оружия, после чего скрылись. В микроавтобусе ехали молодожены и их гости. Об этом подробно писала «Газета.Ru».

Ранее полиция задержала мужчину, который избил таксиста в подмосковных Люберцах.